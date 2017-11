Kodaira gaat nog sneller in Stavanger

Kodaira snelt naar wereldrecord laagland op 500 meter

17 november Er staat voorlopig geen maat op Nao Kodaira. De Japanse sprintster won vandaag opnieuw een wereldbekerwedstrijd over 500 meter. Ze deed dat in Stavanger in een wereldrecord laagland: 37,08. De nummer 2, Marsha Hudey uit Canada, moest bijna 8 tienden toegeven. Kodaira won vorig weekeinde in Heerenveen ook al beide 500 meters.