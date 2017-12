Kodaira blijft klasse apart op 500 meter

Kapotte veer verpest rentree Michel Mulder

8 december Hij had er zo veel zin in. Juist in Salt Lake City, de stad waar hij in 2013 wereldkampioen sprint werd, zou hij zijn rentree maken in de wereldbeker. Weliswaar in de B-groep van de 500 meter, maar wat zou het. Op het snelste ijs ter wereld mikte Mulder op ‘een dikke 34’er’.