KNSB staat na winter vol onrust én succes voor duivels dilemma: Niels Kerstholt of Jeroen Otter als bondscoach?

Suzanne Schulting schiet vol na wéér goud: ‘Moet me realiseren dat altijd goud geen een-twee-drie­tje is’

In de roemrijke carrière van Suzanne Schulting kon één ding beter, besefte ze afgelopen jaar. Ze zocht een onsje meer geluk. Dus nam ze zich, tegen haar natuur in, voor om de lat voor dit WK shorttrack ietsje lager te leggen. Ook met een keer goud zou ze tevreden het vliegtuig in stappen. Die missie slaagde zaterdag binnen een uur.