Knegt pakt toch nog medaille bij WB shorttrack in Shanghai

Japan verslaat Nederland met 'stokoud' wereldrecord

10 november Thialf heeft voor het eerst sinds 2007 weer een wereldrecord in zijn bezit. De Japanse vrouwen klokten op het onderdeel ploegachtervolging 2.55,77, twee honderdsten sneller dan Canada in 2009 in Calgary. ,,Die tijd komt zelfs voor mij als een verrassing”, zei Johan de Wit, de Nederlandse bondscoach van Japan.