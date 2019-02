Knappe derde plaats voor Van Beek, Bowe wint 1000 meter in baanrecord

Koelizjnik­ov snelt naar wereldbe­ker­winst op 500 meter, brons voor Ntab

17:35 Pavel Koelizjnikov heeft de eerste 500 meter gewonnen op de wereldbeker in Hamar. De Rus was met 34,65 een fractie sneller dan de verrassende Koreaan Jun-Ho Kim (34,71). Dai Dai Ntab pakte het brons in 34,77.