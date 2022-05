Kjeld Nuis verlengt bij Reggeborgh en wil zich richten op ploegenachtervolging

,,Sinds mijn overstap naar Reggeborgh heb ik nog geen dag spijt gehad. Ik wil het als ploeg nooit meer anders. Hoe gaaf is het dan dat we samen een stip op de horizon kunnen zetten en de Olympische Spelen van 2026 als doel nemen. Daar gaan we voor”, aldus de 32-jarige Nuis, die begin dit jaar olympisch goud veroverde op de 1500 meter.

,,Ik heb weer gevoeld hoe ontzettend gaaf de Olympische Spelen zijn. Op het moment dat wij - en dan bedoel ik Ireen Wüst en ik - daar binnenkwamen, hadden we het gevoel van: dit gaan we doen. Zo magisch. Zij is nu 36, dat is net zo oud als ik over vier jaar in Milaan ben. En als ik nog iets wil, dan is het een olympische titel in Milaan.”

De winterspelen van 2026 worden in Milaan en Cortina d’Ampezzo gehouden. Nuis wil dan onder meer graag uitkomen op de ploegenachtervolging. ,,Als Nederland hebben we het de laatste twee Spelen laten liggen op dat onderdeel. Ik wil heel graag deel uitmaken van een team met Marcel Bosker en Patrick Roest, waar we dezelfde tactiek gebruiken als Noorwegen en Amerika deden met het duwen. Ik weet zeker dat wij dat ook kunnen en wil er graag voor trainen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nuis kwam in 2020 over van Jumbo-Visma, waardoor hij trainer Jac Orie verliet. Hij werkt nu naar tevredenheid samen met Gerard van Velde. ,,Zijn schema’s zijn heel prettig en hij durft er ook van af te wijken. Dus gewoon ter plekke een training aanpassen als iets even anders loopt. Dat is heel fijn, want wij zijn wel topsporters, maar ook mensen van vlees en bloed en geen machines.”

Reggeborh is content dat Nuis langer als uithangbord aan de ploeg verbonden blijft. ,,We zijn blij dat een wereldtopper als Kjeld zijn contract met drie jaar verlengd heeft. Qua inzet en professionaliteit is hij echt een voorbeeld voor andere teamleden”, zegt teammanager Henk Schra.

Nuis is inmiddels begonnen aan het eerste trainingskamp, op Mallorca.