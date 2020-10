Kjeld Nuis terug van corona: ‘hoe groot de fysieke schade is weet ik niet’

Nuis vindt het niet onverstandig om direct alweer voluit te gaan. ,,Ik heb een uitgebreid long- en hartonderzoek gehad. Er is geen blijvende schade geconstateerd. Dat is supermooi, zeker ook voor de toekomst. Ik ben ook heel blij dat we in de positie zitten dat we überhaupt mogen schaatsen. En als ik kan meedoen, doe ik mee. Het zit niet in mijn natuur om dan aan de kant te blijven. Ik bekijk het per afstand. Elke dag is er een, en elke dag word ik beter. We gaan het zien.”