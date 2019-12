Kjeld Nuis slaat herdenkingsmunt voor sporticoon Jaap Eden

Kramer klaar op NK afstanden na afmelding voor 10 kilometer

28 december Sven Kramer zal op de slotdag van de NK afstanden in Heerenveen niet meer in actie komen. De 33-jarige schaatser heeft zich afgemeld voor de 10.000 meter. Volgens zijn ploeg Jumbo-Visma wil hij zich volledig gaan richten op de EK afstanden, die over twee weken eveneens in Thialf worden gehouden.