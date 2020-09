Kinderen leren schaatsen op Sven Kramer Academy: ‘Ik wil iets tastbaars achterlaten’

De verjaardag van... Yara van Kerkhof (30): ‘Ik begin het shorttrack wel echt te missen’

31 mei In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Yara van Kerkhof (30) die door de maatregelen die genomen moesten worden tegen het coronavirus, het WK shorttrack miste maar inmiddels weer in training is voor het volgende seizoen. ,,Ik begin het shorttrack wel te missen.”