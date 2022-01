Kersverse sprintkampioen Tijmen Snel zet zijn krabbel onder nieuw contract

Snel vervolgt: ,,Ik heb het erg naar mijn zin en de samenwerking met de mensen in het team is top. We hebben allemaal hetzelfde doel en dat is beter worden en zo hard mogelijk schaatsen.”

De 24-jarige schaatser is bezig aan zijn eerste seizoen bij de hoofdmacht van Team Jumbo-Visma. ,,Tijmen is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een vaste waarde en dient zich nu aan bij de top”, licht coach Jac Orie toe. ,,Ik vind het heel mooi dat hij zich vanuit de opleidingsploeg heeft doorontwikkeld.”

Volgens Orie kan Snel zowel op de 500, 1000 als 1500 meter nog veel stappen maken. ,,Die lijn is hartstikke steil, dus ik weet zeker dat er nog veel meer in zit.”



Snel komt dit seizoen nog in actie op de WK sprint in Hamar. Eerder greep hij naast een olympisch ticket op de 1500 meter, hoewel hij op het olympisch kwalificatietoernooi als derde was geëindigd op die afstand. De selectiecommissie wees echter Marcel Bosker aan, die ook in actie komt op de ploegachtervolging.