Kamer in de bres voor Thialf: kan schaatstempel dit seizoen openblijven?

Vier keer goud? Schulting hoopt het in Dordrecht nóg beter te doen

Suzanne Schulting heeft zichzelf als doel gesteld om bij de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht komend weekeinde het nog beter te doen dan afgelopen weekeinde in Debrecen. De Nederlandse shorttrackster won in Hongarije liefst vier keer goud: op de 500 meter, de 1000 meter, de 1500 meter en de relay.

24 november