Kai Verbij soeverein naar titel op 500 meter in Heerenveen

Eerste marathon­wed­strijd in 600 dagen: routiniers zwaaiden roemloos af, Ingmar Berga (37) nog over

Het marathonpeloton mag vandaag in Amsterdam eindelijk weer het ijs op, voor de eerste wedstrijd sinds 600 dagen. In die tussentijd zijn een hoop bekende namen roemloos afgezwaaid, één routinier uitgezonderd: Ingmar Berga (37) begint aan zijn achttiende seizoen in het A-peloton.

23 oktober