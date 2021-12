Kabinet: Steun voor Thialf tegen Europese regels

Schulting en Velzeboer verder op 1000 meter, Poutsma strandt

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft zich bij de wereldbeker in Debrecen in Hongarije geplaatst voor de kwartfinales op de 1000 meter. De Nederlandse eindigde vrijdag in haar serie als tweede achter de Canadese Kim Boutin. De nummers 1 en 2 uit de zeven heats en de zes tijdsnelsten kwalificeerden zich voor de kwartfinales, die zondag op het programma staan.

