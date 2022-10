Jutta Leerdam slaat over de kop na frontale botsing op de fiets: ‘Ik ben nog steeds in shock’

Waar de botsing precies plaatsvond is nog niet bekend. ,,Ik heb net een 360 gemaakt en ik ben nog steeds in shock”, schrijft Leerdam op haar Instagram. ,,Met dank aan een fietser die me frontaal aanreed. In een fractie van een seconde dacht ik: zorg dat je niets breekt, het seizoen gaat beginnen.”

Leerdam laat haar volgers weten dat het goed met haar gaat. ,,Alleen wat tranen, krasjes en materiële schade. Dus voor de mensen die het vragen: ik ben oké.” Eerder deze week liet ze op de teampresentatie van schaatsploeg Jumbo-Visma nog weten klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. Daar sprak ze ook over de vele uren die ze doorbrengt op haar racefiets.

Jutta Leerdam liet weten in shock te zijn na haar val.

,,Ze zeggen dat ik misschien een keer moet gaan baanwielrennen”, zei Leerdam. ,,Ik heb het weleens overwogen, maar ik weet niet of ik dat sturen zo leuk vind. Ik ben niet bang aangelegd, maar ik hoef ook niet dood. Het lijkt een afgrond naar beneden. Misschien ooit, maar dan wil ik ook wel meteen aan de Olympische Spelen meedoen. Maar dan wil ik ook nog steeds schaatsen, hoor.’’

Leerdam is blij dat ze zich bij Jumbo-Visma weer volledig op het schaatsen kan richten. Ze beëindigde deze zomer haar relatie met Koen Verweij, met wie ze ruim vijf jaar samen was en in 2020 een eigen schaatsploeg oprichtte. ,,Het zijn hectische maanden geweest”, vertelde ze bij de presentatie van haar nieuwe ploeg in Wolvega.

Leerdam voelde zich al snel op haar gemak bij het team van coach Jac Orie. ,,Het bevalt heel goed. De klik met Jac is er en ik heb het leuk in het team. Ik heb eigenlijk niets te klagen”, aldus Leerdam, die begin dit jaar bij de Olympische Spelen zilver pakte op de 1000 meter.

Het contact tussen Jumbo-Visma en Leerdam werd al tijdens de Spelen gelegd. Toch duurde het daarna nog even tot het tot een overeenkomst kwam. ,,Sportief waren we er snel uit. Maar we moesten meer op één lijn komen op andere gebieden. Ik heb ook mijn eigen merk. Ik wil me ontwikkelen als sporter én merk”, aldus Leerdam, die op Instagram 3,3 miljoen volgers heeft.

Volledig scherm Jutta Leerdam tijdens de teampresentatie van de schaatsploeg Team Jumbo-Visma 2022-2023. © ANP

Leerdam zegt dit seizoen als doel te hebben om een betere versie van zichzelf te worden. De 1000 meter bij de WK afstanden is haar hoofddoel. Orie is tevreden over het eerste half jaar van de belangrijkste nieuwkomer bij zijn ploeg. ,,Jutta is een fantastische schaatsster die graag wil. Je kunt goed met haar overleggen en ze staat open voor vernieuwing en verandering”, aldus de coach.

Orie weet dat Leerdam, naast haar sportieve prestaties, qua uitstraling en als merk veel voor zijn ploeg kan betekenen. ,,Maar we hebben haar gehaald omdat ze een goede schaatsster is. Het commerciële komt pas daarna.”

