Jutta Leerdam schittert met goud op kilometer

Met haar indrukwekkende demonstratie van kracht, snelheid en techniek bezorgde Leerdam de Nederlandse ploeg in Salt Lake City de eerste wereldtitel op een individueel nummer. ,,Ik kan het nog niet geloven”, sprak ze glunderend bij de NOS. ,,In de training ging het hier al hartstikke goed. Ik wilde daarom gewoon voor de wereldtitel gaan en dat is nog gelukt ook. Geweldig gewoon.”

Bijna overgeven

Leerdam, die vorige maand ook de Europese titel veroverde, was nog wel bang dat de gevreesde Japanse Nao Kodaira in de laatste rit onder haar tijd zou duiken. ,,Ik had tijdens die race een hartslag van bijna 200 of zo. Ik was vreselijk zenuwachtig. Ik moest zelfs bijna overgeven, zo misselijk was ik. Ik zag echter al snel aan haar tussentijden dat ze het niet zou gaan halen. Ik weet nu echt niet waar het met mij naar toe gaat. Ik wil mezelf in elk geval heel scherp blijven houden.”