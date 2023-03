Jutta Leerdam omarmde immense druk: ‘Ik visualiseerde de ereronde met de Nederlandse vlag’

Zilver Rijpma-de Jong Oppermach­ti­ge Jutta Leerdam voor tweede keer wereldkam­pi­oe­ne op 1000 meter

Jutta Leerdam heeft op imponerende wijze de gouden medaille gepakt op de 1000 meter bij de WK afstanden in Thialf. De 24-jarige Nederlandse was met een tijd van 1.13,03 afstand de snelste voor eigen publiek en greep, na 2020, haar tweede wereldtitel op de kilometer. Antoinette Rijpma-de Jong, ploeggenote van Leerdam bij Jumbo-Visma, greep het zilver in 1.14,26.