Jonkies krijgen de kans op EK shorttrack: ‘Hoop stiekem dat ze me een beetje missen’

Door Rik Spekenbrink



Ze hoorden bij het meubilair van een EK shorttrack. Hij, Daan Breeuwsma, deed vanaf 2009 elk jaar mee. Zij, Yara van Kerkhof, heeft zeven gouden relaymedailles in haar prijzenkast. Het zal even wennen zijn als vandaag in Gdansk het EK begint zonder die twee vertrouwde namen aan de start. En met, in elk geval voor het grote publiek, de nieuwe gezichten van Selma Poutsma, Xandra Velzeboer, Georgie Dalrymple, Friso Emons en Jens van ’t Wout.



Bondscoach Jeroen Otter laat een frisse wind waaien door zijn selectie. Hij wil de jonkies een kans geven op een internationaal podium. Het lijkt een vreemde timing voor zo’n test, een jaar voor de Olympische Spelen van Peking. En op een titeltoernooi, één van de twee piekmomenten dit seizoen. Maar Otter kan niet anders, legt hij uit op een digitale persconferentie vanuit Polen. ,,Normaal zouden we hier de wereldbekerwedstrijden voor gebruiken. Maar die zijn deze winter allemaal afgelast.’’