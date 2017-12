Jillert Anema dient protest in tegen selectiematrix voor Olympische Spelen

Clafis, de schaatsploeg van coach Jillert Anema, dient bij de geschillencommissie van de schaatsbond een protest in tegen de selectievolgorde die wordt gehanteerd in de maandag gepresenteerde matrix.

Die matrix is de handleiding voor het samenstellen van de olympische schaatsploeg, die straks in februari deelneemt aan de Winterspelen in Pyeongchang. Nederland mag maximaal tien schaatsers en tien schaatssters afvaardigen naar Zuid-Korea.

Volgende week is het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen. Het stoort Anema dat de selectievolgorde op het laatste moment is gewijzigd. ,,Die wijziging is in het nadeel van mijn ploeg’’, aldus Anema.

In de oorspronkelijke matrix, berekend na de laatste World Cup in Salt Lake City eerder deze maand, ging de nummer drie van de 5000 meter van het komende OKT voor de nummer drie van de 1500 meter. De KNSB heeft die volgorde nu omgedraaid.

Ter verduidelijking: mocht Jorrit Bergsma op Tweede Kerstdag derde worden op de 5 kilometer, dan is de kans nu klein dat hij op deze afstand mag uitkomen tijdens de 23ste Winterspelen. ,,Omdat’’, zegt Aart van der Wulp die namens Clafis het protest indiende, ,,de keuzeheren dan waarschijnlijk Jan Blokhuijsen aanwijzen voor de 5000 meter omdat Blokhuijsen een vaste waarde is in de teampursuit.’’

De geschillencommissie behandelt het protest van Team Clafis donderdag. Er wordt meteen een uitspraak verwacht.