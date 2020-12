Jeroen Otter over Lara van Ruijven: ‘Ze liet zien dat topsporters ook lief kunnen zijn’

Door Lisette van der Geest



De dag voordat Lara van Ruijven in coma raakte, zat Jeroen Otter (56) online in een tafelgesprek over omgaan met tegenslag. Daar wist de shorttrackbondscoach alles van, ruim een jaar geleden belandde Sjinkie Knegt in het ziekenhuis met ernstige brandwonden. Maar, had Otter al gezegd: de nabespreking zou hij missen. Hij moest training geven in Font Romeu, waar hij verbleef met zijn ploeg. Daarna wilde hij naar het ziekenhuis. Naar Lara. Hij wist niet dat de grootste tegenslag nog moest komen.



Het is inmiddels ruim vijf maanden na het onverwachte overlijden van Van Ruijven (27). Soms denkt Otter, nadat hij ‘s ochtends zijn huis heeft verlaten en door Skoatterwâld fietst: hé, daar gaat Lara. Van Ruijven en hij woonden in dezelfde Heerenveense wijk, ze moesten vaak rond dezelfde tijd naar de ijsbaan en fietsten regelmatig samen. ,,Dan denk ik eerst: oh! En daarna denk ik: oh, nee, kan natuurlijk niet.”



Eind juni van dit jaar werd zij, de eerste Nederlandse wereldkampioene op de 500 meter, ziek. Ze belandde in het ziekenhuis in Perpignan. Een paar dagen na haar opname raakte ze onverwacht in coma. Een auto-immuunziekte, luidde de diagnose, daar kwamen ernstige complicaties bij. Het hechte collectief van Otter - veel selectieleden trainen al jaren met elkaar - bleef in Font Romeu, terwijl de angst toenam en de kansen voor Van Ruijven slonken. Ze zou nooit meer bijkomen. 10 juli overleed Van Ruijven.