Jan Blokhuijsen berispt: schaatser weigerde mondmasker bij dopingtest in eigen huis

In een verklaring van de ISU is te lezen dat Blokhuijsen aangaf nooit een masker in zijn eigen huis te zullen dragen: ,,De persoon in kwestie was op de hoogte van de test in zijn huis om 6.35 uur. Waar andere schaatsers zonder problemen getest konden worden, weigerde deze persoon een mondmasker te dragen. Hij is gewezen op de regels en de verantwoordelijkheden in deze tijden van COVID-19, maar hij veranderde niet van gedachten. Zelfs niet toen hij werd gewezen op het feit dat Nederland op dat moment een gebied was met hoge besmettingsrisico's. Daarmee heeft hij geen zorg gedragen voor de veiligheid van de mensen die de test moesten afnemen.”