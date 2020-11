Jac Orie schippert met plezier in bizar coronajaar: ‘Ik tel mijn zegeningen’

Oud-bondscoach Kuiper aan de slag bij Sven Kramer Academy

18 november Schaatstrainer Geert Kuiper heeft een nieuwe baan. De 60-jarige Fries is per direct aan de slag gegaan als 'programma manager' bij de Sven Kramer Academy (SKA) in Heerenveen. De oud-bondscoach zal in die functie verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van het trainingsplan en de ontwikkeling van de trainers in de nog jonge organisatie.