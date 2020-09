ISU zet in op grote schaatsevenementen richting einde seizoen: ‘Er wordt hard gewerkt aan een bubbel’

Salt Lake City, 11 maart 2019. De wereldbekerfinale op Amerikaanse bodem gold als dessert van het schaatsseizoen, waarna de schaatsen voor even konden worden opgeborgen. Opladen voor het nieuwe seizoen, dacht de internationale top. Het op dat moment oprukkende coronavirus zorgde echter voor een bizarre wending in de sportwereld.



Het is voorlopig nog even in het duister tasten, hoe de winter van de succesvolle Nederlandse schaatsploeg eruit komt te zien. Een maand geleden zette de internationale schaatsbond ISU een streep door de eerste vier World Cups, nu het coronavirus de wereld nog altijd in een flinke wurggreep houdt. Komende weken hoopt de ploeg meer duidelijkheid te krijgen of er überhaupt grote internationale wedstrijden op de kalender komen.