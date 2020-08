ISU schrapt eerste vier World Cups, schaatskalender op de schop

Op de site van de ISU stond een tijdje met rode letters ‘afgelast’ achter de wereldbekerwedstrijden die in november en december in Polen, Noorwegen, Amerika en Canada zouden worden verreden. Hoewel die letters uiteindelijk werden weggehaald staat het besluit wel vast. Vanwege de coronapandemie is reizen tussen al die plaatsen niet verstandig.

De ISU heeft in een officieel statement laten weten dat de mogelijkheid wordt onderzocht om een schaatsbubbel te creëren, zoals dat ook in de Formule 1 en Tour de France is gedaan. Zo zouden er uiteindelijk toch schaatswedstrijden gehouden kunnen worden op één specifieke plek. Schaatshoofdstad Heerenveen zou een logische plek daarvoor zijn en de ISU laat ook weten dat Nederland een mogelijke locatie is voor het afwerken van de wedstrijden. De ISU wil zo snel mogelijk laten weten of die mogelijkheid haalbaar is.

,,Dat is wel de denkrichting vanuit de atleten’’, liet Thialf-directeur Marc Winters eerder al weten aan de Leeuwarder Courant. ,,Maar wij hebben vanuit officiële hoek geen verzoek gehad in die richting. Je hoort het wel veel in de wandelgangen. Als het verzoek komt gaan we ook in overleg met onze andere gebruikers om te zien of het haalbaar is.’’

