ISU akkoord over schaatsbubbel in Thialf en verplaatst EK

Invitation Cup afgelast Schulting houdt vast aan NK langebaan: ‘Vooralsnog ga ik er vanuit dat het doorgaat’

23 oktober De afgelasting van de Invitation Cup in Heerenveen heeft vooralsnog geen gevolgen voor de NK langebaan die een week later op het programma staat. Dat stelt schaatsbond KNSB. Gisteravond laat werd bekend dat de driedaagse internationale shorttrackwedstrijd die vanmiddag in Thialf zou beginnen niet doorgaat. De afgelopen dagen testten meerdere shorttrackers positief op corona.