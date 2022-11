Is de tijd van het beroemde Vikingschip in Hamar voorbij? Gemeente kan rekeningen niet betalen

Het Vikingschip werd in 1992 geopend en is het belangrijkste schaatsstadion van Noorwegen. Twee jaar later werden de Olympische Spelen in Vikingskipet gehouden en om de zoveel jaar worden er ook Europese- en wereldkampioenschappen allround en/of sprint verreden. Voor januari 2023 staat het EK sprint en allround in Hamar gepland, in 2025 gevolgd door de WK afstanden.



De kans is echter klein dat die toernooien in Hamar doorgang vinden. Het ministerie van Cultuur zal deze winter geen elektriciteitssteun verlenen voor de exploitatie van het Vikingschip. Daardoor is het onzeker hoelang de ijshal de rekeningen nog kan betalen. ,,We moeten dit oplossen, anders is er geen ijs om op te rijden", zegt burgemeester Einar Busterud tegen Hamar Arbeiderblad. Volgens de krant komt het stroomverbruik in de ijshal op één dag overeen met het verbruik van een gezin in een heel jaar.