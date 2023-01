Irene Schouten wint voor zevende keer op rij NK marathon: ‘Ik had griep, dus had niet verwacht te starten’

Irene Schouten heeft voor de zevende keer op rij de Nederlandse titel marathonschaatsen op kunstijs veroverd. In de massasprint na honderd ronden op de Jaap Eden Baan in Amsterdam bleef de drievoudig olympisch kampioen van Team AH Zaanlander haar ploeggenote Marijke Groenewoud en Merel Bosma voor.

Schouten was al alleen recordhoudster nadat ze vorig jaar haar zesde titel op rij had gepakt. De legendarische Friezin Atje Keulen-Deelstra, die in 2013 overleed, behaalde vijf Nederlandse marathontitels op kunstijs.



Schouten, in december gekozen tot Sportvrouw van het Jaar, zegevierde eerder in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en in 2022 in de strijd om de Nederlandse marathontitel op kunstijs. In 2021 ging het kampioenschap niet door. Keulen-Deelstra pakte de nationale marathontitel op kunstijs in 1975, 1976, 1977, 1978 en 1980.

• Lees hier ons eindejaarsinterview met Irene Schouten

Volledig scherm Irene Schouten tijdens de huldiging van het NK marathonschaatsen vrouwen op de Jaap Edenbaan. © ANP

De zevende titel was nog even ver weg voor de 30-jarige Noord-Hollandse. ,,Ik dacht twee dagen geleden dat ik niet zou starten, ik had griep”, zei Schouten bij de NOS. ,,Maar ik ging gisteren schaatsen en dat ging redelijk. Ik was misschien wat minder dan anders en zonder Marijke en Maaike Verweij had ik dit echt niet gered.”

Schouten, die zich eerder al had afgemeld voor de NK allround eerder deze week in Heerenveen, moest diep gaan om weer terug te keren in de kopgroep die uiteindelijk voor de zege ging sprinten. ,,Ik probeerde net te doen alsof ik superfit was, zodat de concurrentie niet zou denken dat ik zwak was. Ik dacht even dat ze weg waren, maar bedacht me toen dat het nog kon. En als ik kon herstellen, kon ik nog kampioen worden, dankzij Marijke.”

Van ‘t Wout en Velzeboer winnen op NK zonder Schulting

Shorttrackers Jens van ‘t Wout en Xandra Velzeboer hebben op de Nederlandse kampioenschappen shorttrack in Leeuwarden de titels gepakt op de 500, 1000 en 1500 meter. De twee shorttrackers waren beiden tijdens de tweede dag van het NK op alle drie de afstanden de beste.

Van ‘t Wout won de 1000 meter voor Melle van ‘t Wout en Itzhak de Laat. Sjinkie Knegt kreeg een penalty in de halve finale. Op de 500 meter was Van ‘t Wout Daan Kos en zijn broer Melle opnieuw te snel af. In de afsluitende 1500 meter bleef hij De Laat en Friso Emons voor.

Velzeboer was op de 1000 meter sterker dan Selma Poutsma en haar zus Michelle Velzeboer. De 500 meter eindigde met dezelfde top 3. Velzeboer won daarna de 1500 meter voor Angel Daleman en Poutsma.

Suzanne Schulting ontbrak op de NK. De drievoudig olympisch kampioene heeft een lichte liesblessure en sloeg het toernooi in de Elfstedenhal daarom uit voorzorg over. Ook Yara van Kerkhof (herstellende van een virusinfectie) en Bram Steenaart (niet fit) deden niet mee aan de NK

Tijdens de NK waren startbewijzen te verdienen voor de EK over twee weken in de Poolse stad Gdansk. Schulting is op basis van haar prestaties in de wereldbeker al zeker van deelname.

Volledig scherm Xandra Velzeboer. © ANP

