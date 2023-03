Irene Schouten na wereldtitel: ‘Sowieso wil ik dat er wat meer randzaken beter geregeld zijn’

Column Thijs Zonneveld | Schaatsen moest sneller en spectacu­lair­der, maar dat is niet gelukt

Columnist Thijs Zonneveld is geen fan van de teamsprint. Richting de WK afstanden, dat vanaf gisteren in Heerenveen wordt verreden, beschouwt hij de vernieuwingsdwang in het schaatsen. ,,Na tien jaar aanmodderen is er maar één conclusie mogelijk: niet gelukt.”