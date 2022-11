Irene Schouten geklopt op 3000 meter, zilver voor ploegenachtervolgers en Jutta Leerdam

Claudia Pechstein

Stunt 18-jarige Amerikaan

De Canadees werd Connor Howe tweede in 1.46,66. De Chinees Ning Zhongyan eindigde als derde in 1.46,69.

De Nederlandse deelnemers kwamen er niet aan te pas. Patrick Roest was de beste met een zevende plek ( 1.47,25). Wesly Dijs eindigde als negende (1.47,37), Louis Hollaar werd vijftiende (1.48,07). Thomas Krol, de olympisch kampioen op de 1000 meter, stelde in de laatste rit teleur. Krol kwam niet verder dan 1.48,37 (zestiende).

Jutta Leerdam pakt zilver

Jutta Leerdam heeft in Stavanger zilver veroverd op de 500 meter. De 23-jarige Westlandse, die sinds afgelopen zomer uitkomt voor Jumbo-Visma, eindigde als tweede in 38,06 seconden. Leerdam moest op de Noorse baan alleen de Zuid-Koreaanse Kim Min-sun voor zich dulden: 37,55.

De Nederlandse versloeg in haar rit olympisch kampioene Erin Jackson uit de Verenigde Staten (38,30). Jackson veroverde begin dit jaar goud op de Winterspelen in Beijing. Leerdam werd daar vijfde op de 500 meter.

Michelle de Jong eindigde in Stavanger op de vijfde plaats in 38,22. Dione Voskamp (zevende in 38,25) en Marrit Fledderus (negende in 38,39) haalden ook de top 10. Femke Kok, die het in de laatste rit moest afleggen tegen de Japanse Miho Takagi, kwam niet verder dan de twaalfde plaats (38,64). Takagi finishte in 38,17 en pakte daarmee brons.