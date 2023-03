Irene Schouten buigt voor Ragne Wiklund: géén goud op 3000 meter bij WK afstanden

Schouten moest al in de vijfde rit tegen Magdalena Czyszczon rijden. De Noord-Hollandse nam al vroeg afstand van de Poolse en hield de ronden tot op het einde laag in de 31 seconden wat leidde tot de eerste tijd onder de vier minuten. Rijpma-De Jong begon daarna sneller in de rit tegen Nadezjda Morozova uit Kazachstan. In de laatste deel van de race liepen de rondetijden van de Friezin echter flink op en bleef ze ver van de tijd van Schouten.



Schouten moest daarna toekijken of Wiklund aan haar tijd kon komen. De Noorse, die het hele seizoen al sterk is op de 3000 meter, begon iets sneller en kon die rondetijden goed vasthouden. Pas op het einde van de rit gaf ze iets toe op Schouten, maar haar marge was groot genoeg om haar eerste titel op de 3000 meter te pakken. Ze werd in 2021 wereldkampioene op de 1500 meter.



Beune startte snel tegen Sablikova en nam een grote voorsprong. De Tsjechische kwam in de slotronde echter onderdoor en bleef de schaatsster van Team IKO nipt voor met 3.58,35. Beune eindigde daardoor net buiten het podium.