Irene Schouten als vanouds oppermachtig bij eerste schaatsmarathon in 600 dagen

5000 meter Roest en Kramer tonen vorm voor olympisch seizoen met snelste tijden in Inzell

9 oktober Patrick Roest en Sven Kramer hebben in aanloop naar een nieuw schaatsseizoen nog niet te klagen over hun vorm. Tijdens een trainingswedstrijd in Inzell reden zij de snelste tijden van het veld, met Roest als winnaar.