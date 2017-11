Ireen Wüst baalt van Olga Fatkoelina

Pechstein (45) twijfelt over EK en denkt al aan Spelen

21 november Het is onzeker of Claudia Pechstein in januari meedoet aan de Europese kampioenschappen in het Russische Kolomna. De 45-jarige Duitse schaatsster verraste zondag bij de wereldbekerwedstrijd in Stavanger door de zege op de 5000 meter te pakken.