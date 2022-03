Ireen Wüst al emotioneel van ovatie vóór laatste race: ‘Op deze manier stoppen is droom die uitkomt’

,,Het is onwerkelijk. Het was niet mijn beste race, maar ik heb wel van elke seconde genoten”, vertelde Wüst achteraf voor de camera van NOS. ,,Ik had ingecalculeerd dat het publiek gek zou gaan doen, maar het inrijden was al een groot eerbetoon. Het is dat het dak er nog op zit, maar het had niet veel gescheeld. Ik was daar niet op voorbereid en moest al een soort van huilen en toen moest ik nog schaatsen. Daarom was het misschien niet mijn beste rit”, zei ze over haar laatste optreden in de schaatstempel in Heerenveen.