Indrukwekkende Patrick Roest grijpt in Thialf eerste wereldtitel op 5000 meter, honderdste Nederlandse goud bij WK afstanden

Roest kwam in de voorlaatste rit uit tegen Swings. Hij had gezien dat Ghiotto in de rit ervoor tot een tijd van 6.11,12 was gekomen, nadat de Italiaan lang rond het baanrecord van Roest van 6.04,36 had gereden. Ghiotto gaf echter in de slotronden veel toe en Roest kon daar tijd pakken. Met een vlakke race dook hij met nog vier ronden te gaan onder de tussentijden van Ghiotto en was ruim sneller.



Bosker kwam als eerste Nederlandse schaatser in de derde rit in actie. Hij wist halverwege zijn race goed te versnellen en kwam tot een tijd van 6.15,35. Dat zou uiteindelijk goed zijn voor de vijfde plek. Bergsma begon aanzienlijk sneller dan Bosker, maar moest in de slotfase tijd toegeven. Met 6.13,51 bleef hij net buiten het podium en werd vierde.