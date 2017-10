Hoolwerf en Van der Geest winnen in Amsterdam

Orie ziet genoeg toekomst voor Team LottoNL-Jumbo

18 oktober De toekomst van Team LottoNL-Jumbo is nog in het ongewisse, maar volgens coach Jac Orie ziet het er goed uit voor de jaren na de spelen. De Poeldijker is in gesprek met sponsors Lotto, Jumbo en BrandLoyalty. Over een mogelijk vertrek van kopman Sven Kramer is Orie helder. ,,Veel beter kunnen we het hier volgens mij niet voor elkaar hebben. Dus ik weet niet of Sven wel weggaat."