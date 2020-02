‘Het niveau is de laatste jaren echt krankzinnig hoog’

Wat is de rol van de Nederlanders in dit mogelijke wereldrecordgeweld?

,,Patrick Roest is op de lange afstanden echt ijzersterk. Ik zie hem als een grote kanshebber voor het wereldrecord op de 5000 meter. Maar vlak ook Sven Kramer niet uit, hoor. Hij is een van de grootste schaatsers aller tijden en is pas verslagen op de laatste meter. Kjeld Nuis is helaas niet in allerbeste doen, ik ben bang dat het voor hem lastig wordt. Desondanks denk ik dat de Nederlanders een grote rol gaan spelen in Salt Lake. Het niveau is echt heel hoog. Soms vind ik het wel moeilijk om in te schatten door de abnormaal snelle tijden die nu in het nieuwe Thialf worden gereden. Ik denk dat ze daar de omstandigheden, bijvoorbeeld qua luchtbeheersing, extreem gunstig maken.’’