Het EK was een test voor de wereldrecordjacht in Salt Lake City

Door Pim Bijl



Patrick Roest plakte gisterochtend eigenhandig zijn nieuwe baan­record op de 5000 meter op het bord in Thialf. Na een aantal vergeefse aanvallen was het een dag eerder gelukt. Een nieuwe toptijd in Heerenveen (6.08,92), goed voor de Europese titel uiteraard. Dat zorgde voor blijdschap, ook al omdat het voor Roest een heerlijke bevestiging is in aanloop naar de WK afstanden - het toernooi dat alle topschaatsers rood omcirkeld hebben in hun agenda’s.