Hekman wint tiende wedstrijd KPN Marathon Cup in Groningen

Video Koelizjnik­ov klopt Ntab en verovert Europese titel

16:36 Dai Dai Ntab heeft bij de EK afstanden in Heerenveen zilver behaald op de 500 meter. De 25-jarige sprinter van Team Reggeborgh finishte in de achtste rit in een tijd van 34,47 seconden. In de tiende en laatste race dook de Rus Pavel Koelizjnikov nog net onder de tijd van de Nederlandse kampioen: 34,38.