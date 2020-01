Hekman pakt eerste titel bij NK marathon op kunstijs

Gary Hekman heeft in Enschede de Nederlandse marathontitel op kunstijs veroverd. Na 150 ronden was de 31-jarige schaatser van AB Vakwerk de sterkte in de eindsprint.

Op enige afstand kwam Sjoerd den Hertog als tweede over de finish. De onttroonde Arjan Stroetinga, recordhouder met zeven overwinningen, moest genoegen nemen met brons.

Voor Hekman, een succesvolle routinier in onder meer de KPN Marathon Cup, was het zijn eerste titel op dit onderdeel. Op natuurijs won Hekman al diverse grote wedstrijden, waaronder het Open Nederlands kampioenschap op de Weissensee in 2015. Hekman was vorig jaar in Groningen al dicht bij zijn eerste Nederlandse marathontitel op kunstijs. Hij ging echter in de laatste bocht onderuit, waardoor Stroetinga alsnog kon zegevieren.

,,Ik dacht vooraf: ‘Stroetinga is vandaag voor mij, wat er ook gebeurt’. Dankzij het fantastische werk van mijn ploeg heb ik mijn ambities nu kunnen waarmaken”, liet Hekman bij de NOS weten. ,,We hebben geen fouten gemaakt en daardoor hebben we gewonnen.”

De wedstrijd kwam rustig op gang. Halverwege de race ging het tempo omhoog en was er wat meer strijdlust te zien. Het bleef niettemin een tactisch steekspel tussen de diverse ploegen met sterke sprinters.

In de nerveuze slotfase, met het nodige duw- en trekwerk, nam Jorrit Bergsma het initiatief. De Friese specialist meldde zich drie ronden voor het einde aan kop, met Stroetinga in zijn kielzog. Het duo van Royal A-ware, dat door enkele uitvallers sterk was uitgedund, bleek echter te vermoeid om de aanval succesvol af te ronden. De ploeg van Hekman nam in de laatste ronde de leiding over waarna de ‘Beer uit Gramsbergen’ op pure kracht de titel veiligstelde.

,,Alles was gericht op de sprint en ik had er ook alle vertrouwen in dat het hier goed zou aflopen. Het gaat het hele seizoen al fantastisch”, sprak Hekman glunderend na zijn vijfde zege deze winter. ,,Ik zou bijna kunnen zeggen dat ik met een gerust hart kan stoppen, al wil ik nog wel graag ook nog een marathon over 200 kilometer winnen.”

