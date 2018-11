Geen spruitjespak maar tablettenpak bij terugkeer marathonmeerdaagse

Door Pim Bijl Of het tablettenpak over een tijdje aan de status van het spruitjespak kan tippen, valt nog te bezien. Die trui, te verdienen bij The Greenery Six die tussen 1998 en 2007 op het programma stond, werd eerst als lelijk bestempeld, maar werd al snel een begrip. Het spruitjespak kreeg een cultstatus. Dat werd bevestigd toen veel schaatsers het zogenoemde hexapak van de KPN Vierdaagse - een nakomeling van The Greenery Six - niet opvallend genoeg vonden.

Nu de marathonmeerdaagse weer terug is op de kalender is de animo groot. Zo lieten bekende namen als Irene en Simon Schouten de wereldbekerwedstrijd op de langebaan in Tomakomai schieten om aan de start te staan van de vierdaagse marathonwedstrijd, die vanavond van start gaat in Breda, en dan via Utrecht en Hoorn, zondag eindigt met de finale in Groningen. Elke dag wordt de hoeveelheid rondjes opgeschroefd en meer van het duurvermogen gevraagd.



De leider in het klassement krijgt het pijlenpak, voor de leider in het puntenklassement is het opvallende tablettenpak ontworpen. De truien hebben een duidelijke verwijzing naar de sponsor (Trachitol, bekend van de keeltabletten in het oranjepaarse doosje) die een terugkeer van de marathonmeerdaagse mogelijk maakte.



In 1983 begon met de Heineken Zesdaagse de lange traditie van in totaal 19 meerdaagsen. Hilbert van der Duim, Yep Kramer, Jan Maarten Heideman, Daniëlle Bekkering en Elma de Vries zijn een aantal van de illustere namen die op de erelijst staan. Maar na het einde bleek van The Greenery Six in 2007 bleek ondanks verwoede pogingen een herstart moeilijk. De Trachitol Trophy wordt in elk geval de komende vier winters georganiseerd.