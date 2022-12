Geen marathons op natuurijs meer dit weekeinde: ‘Noordlaren krijgt het ook niet voor elkaar’

Johan de Wit moest weg bij de Japanse bond, maar Miho Takagi wilde per se met hem door: 'Tegen haar zeg je geen nee’

Miho Takagi, de Japans olympisch kampioene, is dit seizoen meer dan ooit in Nederland te vinden. Schaatscoach Johan de Wit moest weg bij de Japanse bond, maar zij wilde per se met hem verder. Nu doen ze alles met z’n tweeën. ,,Ik slijp haar schaatsen en ben haar chauffeur.”

17 november