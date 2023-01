Femke Kok troeft Jutta Leerdam af op eerste 500 meter, mooie tweestrijd dient zich aan

Standen en uitslagen World Cup Calgary: Patrick Roest pakt goud op 5 kilometer

Patrick Roest heeft het eerste rechtstreekse duel met zijn nieuwe uitdager Sander Eitrem uit Noorwegen in zijn voordeel beslist. Roest won bij de wereldbeker in Calgary de 5000 meter in 6.05,60. Beau Snellink werd tweede in 6.09,58. Check hieronder alle uitslagen en klassementen. Bekijk hier alle uitslagen van gisteren.

10 december