Femke Kok (19) naar WK afstanden

Later deze week beslissing over eventuele skate-off tussen Verweij, Ntab en Nuis

13 januari Het is nog niet duidelijk of er een skate-off gaat komen tussen Kjeld Nuis en Reggeborgh-schaatsers Dai Dai Ntab en Koen Verweij. De geschillencommissie die zich vanavond over de zaak boog heeft aangegeven pas later deze week uitspraak te doen.