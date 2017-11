Fatkoelina raakt olympisch zilver kwijt, Margot Boer nu tweede?

Door de schorsing van Zoebkov is Rusland niet langer de winnaar van het medailleklassement in Sotsji. Rusland valt terug naar negen gouden plakken. Noorwegen, dat in 2014 in Rusland elf keer goud won, is vanaf vandaag de winnaar van het klassement. Rusland had oorspronkelijk 13 gouden plakken, maar raakte de voorbije weken het ene na het andere goud kwijt. Verliest Rusland nog één gouden medaille, dan stijgt Nederland - mede door het mogelijke zilver van Boer - naar de vierde plaats in het medailleklassement.



Het IOC wil begin december een besluit nemen over deelname van Rusland aan de Winterspelen in februari in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.