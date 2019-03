Fabuleuze Schulting ook overall wereldkampioene

Ze trok bondscoach Jeroen Otter bijna over de kussens van blijdschap. Suzanne Schulting was uitzinnig, en met recht. Ze moest in de superfinale van de WK shorttrack haar Koreaanse concurrente Min Jeong Choi achter zich houden. En dat lukte dankzij een heerlijke inhaalactie binnendoor, precies één ronde voor de finish. Ze is overall wereldkampioene, als eerste Nederlandse vrouw ooit.



Schulting had het WK eigenhandig omgedraaid. Ze begon gisteren met een valse start. In de halve finale van de 1500 meter schaatste de Friezin (21) soeverein naar de winst, maar de jury had een overtreding gezien en gaf haar een penalty. De meeste kenners in de Arena Armeets vonden de straf onterecht, maar Schulting moest het ermee doen. Ze zei weliswaar frustratie te voelen, maar ook weer niet te veel omdat ze zichzelf niets kon verwijten.