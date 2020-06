Europese Commissie keurt overheidssteun aan Thialf goed

Zo is er sprake van een maatschappelijk belang, aangezien de faciliteiten die Thialf biedt elders in de regio niet voorradig zijn. Ook is een beperkte tijdsduur aan de noodlening verbonden, hetgeen eveneens een eis is voor staatssteun. Eind van dit jaar loopt de overeenkomst af.



Voor Thialf is een reddingskrediet opgesteld van bijna 3 miljoen euro. De provincie Friesland stelt 2 miljoen beschikbaar en de gemeente 991.000 euro. Dankzij de financiële steun kan Thialf blijven doordraaien en een noodzakelijke herstructurering in gang zetten. De herstelperiode zal tot na de zomer van 2022 voortduren.

Provinciale Staten vergaderen woensdag over het plan.