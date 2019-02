Europees sprintkampioene Herzog wint 500 meter in Hamar

Marcel Bosker net buiten podium op 1500 meter, zege Joeskov

17:24 Denis Joeskov heeft bij de vijfde wereldbeker in Hamar de 1500 meter gewonnen. De Rus zegevierde in een tijd van 1.44,95. Daarmee was hij ruim een seconde sneller dan de Noor Havard Bøkko, die met 1.46,28 zilver veroverde. De Zuid-Koreaan Kim Min-seok eindigde als derde in 1.46,39. Voor Joeskov was het zijn derde wereldbekerzege dit seizoen op de 1500 meter.