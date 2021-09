Esmee Visser van olympisch kampioen tot falende schaatsster: ‘Ook Esmee is geen robot’

Door Lisette van der Geest



,,Er zijn mensen bij wie het lijkt alsof ze geen hoofd hebben. Die maar stoïcijns gewoon...” Esmee Visser slaat wat lastig definieerbare klanken uit. ,,Huh, huh, huh. Die maar doen. En dan denk ik: oh, dat zou ik ook zo graag willen.”



Háár hoofd draait overuren. Al van jongs af aan. De olympisch kampioene op de 5000 meter is de vrouw die soms nog een meisje lijkt. Tenger, met een ontwapenende manier van praten. Woorden aarzelend uitgesproken, alsof ze eerst dertig opties tegelijkertijd filtert. Alsof ze angstig is om arrogant over te komen en daarna verbaasd de rest van haar zin ontdekt. Even later is ze dan weer een spraakwaterval.