En dat is tien! Kramer wéér kampioen op de 5000 meter

Door Tim Reedijk



De 31-jarige Kramer, regerend olympisch en wereldkampioen op deze afstand, reed wel eens een betere 5000 meter. Het ijs in Thialf is niet zo snel als dat in Inzell, maar hij reed in Duitsland wél een baanrecord van 6.11,40. Op papier is zijn tijd vanmiddag in Thialf dus niet eens opvallend, maar het was genoeg voor zijn tiende nationale kampioenschap op die afstand. Sinds de NK in 2012 was Kramer altijd de sterkste op deze afstand in Thialf. Het was tevens zijn twintigste nationale titel in totaal.



Voor Bergsma rest niet anders dan het zilver op de 5 kilometer te accepteren. De Fries is voor het vijfde jaar op rij tweede achter Kramer.



Bob de Vries en Jan Blokhuijsen mogen zich bij de wereldbekers gaan melden. Zij werden respectievelijk vierde en vijfde met een gezamenlijke tijd van 6.20,03. De Vries was een fractie sneller.