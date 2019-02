Emoties bij Nuis na brons op 1000 meter: ‘Ik heb het verpest’

Het is tot dusver niet het seizoen van Kjeld Nuis. De man die zich vorig jaar op de Olympische Spelen kroonde tot schaatskoning, moet de laatste weken toestaan dat anderen met de hoofdprijzen ervandoor gaan. Vandaag was er brons voor de 29-jarige Leidenaar op de 1000 meter bij de WK afstanden in Inzell, op gepaste afstand van winnaar Kai Verbij. Nuis: ,,Ik heb het gewoon verpest.‘’

,,Ik had hier heel graag gewonnen‘’, zegt Nuis na afloop tegen de NOS. ,,Geen excuses, ik heb het gewoon verpest. Ik had het idee dat ik voor elke meter geknokt heb. Misschien wel een beetje té in de laatste ronde. Het was gewoon te verkrampt, ik heb geen meter lekker geschaatst. Ik baal echt heel erg van, want ik rij de hele week zo lekker.’’

,,Ik heb gewoon een slechte rit neergezet‘’, vervolgt Nuis. ,,In oktober reed ik mijn eerste 1000 meter van het jaar in 1.07,6, en nu ben ik langzamer. Dan is er iets goed mis, want er ligt hier gewoon een ijsvloer waar je u tegen zegt. Het is retesnel, maar ik vandaag niet.‘’



De ‘nederlaag’ van Nuis, want zo ervaart de tweevoudig olympisch kampioen de bronzen medaille op de 1000 meter, lijkt kenmerkend voor dit seizoen. Vorige maand was er nog het incident op de EK sprint in Collalbo, toen Nuis gediskwalifceerd werd en zich vervolgens misdroeg tegen een scheidsrechter. Op de vraag of dit alles te maken heeft met de roerige tijden in zijn privéleven - eind 2018 ging Nuis na vijf jaar uit elkaar met zijn vriendin Jill de Robles - moet hij zijn emoties even bedwingen. ,,Ik weet het niet. Ik weet het niet.‘’

Krol tevreden met zilver

Thomas Krol was in Inzell daarentegen dik tevreden met zijn zilver op de 1000 meter. ,,Het was een akelige dag door alle spanning en druk, maar daar ben ik goed mee omgegaan. Ik heb mijn koppie erbij kunnen houden. Daardoor kon ik een heel goede race neerzetten’', zei de 26-jarige rijder van Team Jumbo-Visma. Hij gaat zondag bij de WK afstanden in Zuid-Duitsland op de 1500 meter opnieuw op jacht naar een podiumplaats.