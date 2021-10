Eerste marathonwedstrijd in 600 dagen: routiniers zwaaiden roemloos af, Ingmar Berga (37) nog over

Wereldre­cord voor Schulting, Poutsma, Van Kerkhof en Velzeboer in Peking

15:20 Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Xandra Velzeboer hebben zich bij wereldbekerwedstrijden in Peking in een wereldrecord verzekerd van een plek in de finale van de 3000 meter aflossing.